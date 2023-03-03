Обговорили першочергові потреби України: головні тези з зустрічі Зеленського та Левітса у Львові

Президент Володимир Зеленський 3 березня зустрівся з латвійським колегою Егілсом Левітсом у Львові. Політики обговорювали першочергові потреби України.

Зеленський нагадав, що Латвія ще до повномасштабного вторгнення Росії допомагала Україні зброєю. Зокрема, передавала ПЗРК Stinger. Далі 24 Канал зібрав основні тези із зустрічі президентів.

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Зеленський нагадав, що це вже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії візит в Україну президента Латвії. Тому український лідер подякував за підтримку.

Спільна декларація

Зеленський з Левітсом підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глава держави наголосив, лише з Україною у своєму складі Європейський проект стане дійсно довершеним, а НАТО – міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей.

Подальша підтримка України

За словами Зеленського, під час зустрічі обговорювали, як в майбутньому союзники можуть підтримувати Україну, аби прискорити перемогу. Окреслили першочергові потреби української оборони. Президент Латвії зазначив, що протягом наступних місяців Україну чекають вирішальні бойові дії, тому підтримка дуже важлива.



Зеленський подякував Латвії за пілтримку / Фото 24 Каналу

Під час другої частини зустрічі будуть говорити про відбудову України та участь Латвії у цьому процесі. Наприклад, про розмінування.

Окремо Зеленський подякував Латвії за підтримку української формули миру.

Необхідність санкцій

Зеленський пояснив, що гальмує швидку перемогу України. Деякі держави не готові діяти потужно і знаходять пробіли в санкціях.

Глава держави зазначив, що військова інфраструктура Росії залежить від цього. Глава держави наголосив, що Україна та її партнери повинні зробити все для того, щоб не дати Росії можливість виробляти необхідну кількість зброї.

Вступ до НАТО

Левітс переконаний, що Україна має стати членом НАТО після завершення війни з Росією. ЗСУ вже довели, що є однією з кращих армій у світі, тому, на думку президента, Альянс тільки матиме користь від членства України.

Також Левітс акцентував на створення юридичних інструментів для притягнення окупантів до відповідальності й замороження їх активів.



Президент Латвії на пресконференції / Фото 24 Каналу

Що потрібно Україні для перемоги

Зеленський перерахував, що зараз найбільше потребує Україна. Він наголосив, що це артилерія – як системи, так і амуніція, снаряди. При цьомк потрібно багато, оскільки йдуть важкі бої.

Крім того, є дефіцит з літаками. Зеленський наголосив, це необхідно, аби вигнати росіян з нашої території.