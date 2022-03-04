Обговорили спільне завдання, – Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради
4 березня 2022 , 17:40Читать новость на русском
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем щодо війни Росії в Україні.
За словами Зеленського, він також у розмові порушив питання членства України в ЄС.
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Говорили і про посилення санкцій проти РФ.
Наше спільне завдання – убезпечити АЕС, критичні виробництва, інфраструктуру. Обговорили шляхи його реалізації,
– написав Зеленський.
Зранку 4 березня презмдент України поговорив з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. У розмові вони зачепити тему ядерного тероризму Росії.
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