Обговорили спільне завдання, – Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем щодо війни Росії в Україні.

За словами Зеленського, він також у розмові порушив питання членства України в ЄС.

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Говорили і про посилення санкцій проти РФ.

Наше спільне завдання – убезпечити АЕС, критичні виробництва, інфраструктуру. Обговорили шляхи його реалізації,

– написав Зеленський.

Зранку 4 березня презмдент України поговорив з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. У розмові вони зачепити тему ядерного тероризму Росії.

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