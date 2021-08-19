Обговорили Україну: Макрон і Путін поспілкувались телефоном

Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмову. У ній французький та російський президенти згадували, зокрема, про війну на Сході України.

Політики спілкувалися 19 серпня, на сайті російського президента вже розповіли перші подробиці. Водночас у Макрона наразі не робили заяв за підсумками розмови.

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Макрон та Путін згадували про Україну

Війну, розв'язану Росією проти України, на сайті Кремля цинічно називають "внутрішньоукраїнською кризою". Там наголосили, що нібито занепокоєні напруженістю на Донбасі й традиційно посипали звинуваченнями у бік української влади. Мовляв, Володимир Путін у розмові з Макроном звернув увагу "на деструктивні дії Києва й цілеспрямоване загострювання ситуації на лінії зіткнення".

Згідно з оприлюдненою заявою, російський лідер підкреслив необхідність реалізації Києвом усіх раніше досягнутих домовленостей, насамперед – мінських угод. У Кремлі їх називають безальтернативною основою врегулювання. "У зв'язку з цим підтверджений настрій на координацію зусиль Росії і Франції в "нормандському форматі", – мовиться у повідомленні.

Про що ще спілкувалися політики

Ситуація в Афганістані. Політики обговорили захоплення влади в Афганістані талібами. Обоє погодилися, що важливими є питання безпеки цивільних та вирішення термінових гуманітарних завдань. Кріи цього, Макрон та Путін заявили про готовність сприяти встановленню стабільності у цій країні – в рамках Радбезу ООН та G20.

Іранська ядерна програма. Російський та французький президенти виступають за продовження переговорів про відновлення виконання Спільного всеосяжного плану дій. На сайті Кремля зазначили, що він є вагомим фактором у справі ядерного нерозповсюдження.

Крім цього, політики обговорили й ситуацію у Нагірному Карабасі, а також питання, які стосуються Африки.