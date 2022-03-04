Обіцяли, що без спротиву дійдемо до Одеси, як 8 років тому в Криму, – допит полоненого зрадника

СБУ виклала відео допиту полоненого росіянина, який зрадив двічі. Це український військовий, який у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму.

На допиті полонений окупант розповідає, що з 24 на 25 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.

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Він стверджує, що військовим сказали, начебто з владою усе домовлено і вони просто пройдуть рейдом, без обстрілів цивільних. Їм обіцяли, що "все буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".

Російські орки не чекали, що Україна зустріне окупантів таким шаленим спротивом.

Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам,

– зазначили в СБУ.

На відео також потрапила розмова окупанта з дружиною. "Нас було 11 людей. Коли нас підбили, ми в посадці були. А коли ми вийшли, ми побачили, що це мирне населення. Тут воєнних формувань немає. Путін дав такий наказ. Пам'ятаєш, я казав, що ми на навчаннях були і так далі? Це все маячня. Вони обстрілюють Харків, Київ, житлові будинки, діти гинуть", – розповів дружині двічі зрадник. Цікаво, чи так само він би говорив, якби його техніку не підбили?

Тепер з орком працюють слідчі та контррозвідка СБУ, його дії не залишаться непокараними.

Відео допиту двічі зрадника Ігоря Руденка:

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