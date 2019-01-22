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      Обіцяв відрізати руку: працівники київської школи, де жорстоко побили вчителя, скликають мітинг

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      У Києві батько учня жорстоко побив вчителя, працівники школи просят про захист
      У Києві батько учня жорстоко побив вчителя, працівники школи просят про захист / Скріншот із відео

      В одному з київських ліцеїв батько учня жорстоко побив вчителя фізкультури, бо той зробив його синові зауваження. Працівники школи звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Генрокурора Юрія Луценка з вимогою взяти кримінальну справу під особистий контроль, вони також скликають мітинг та обіцяють протести.

      Відеозвернення опублікували працівники київського НВК №157.

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      24 канал писав, що конфлікт спалахнув ще 16 січня, однак зараз лише набирає обертів. Побитий вчитель фізкультури опинився у лікарні із численними травмами, а працівники школи готують протести та просять про захист.

      Тоді вчитель фізкультури Ігор Матвієнко зробив зауваження учневі 4 класу, за іншою версією – накричав на дитину. Хлопчик розплакався і вдома поскаржився батькові. Батько "постраждалого" школяра на наступний день приїхав до вчителя, аби розібратись.

      Він дістав пилку, говорив, "ти цією рукою чіпав мого Рому? Я тобі її відріжу. Давай сюди руку. Я йому підтягую руку. Він опустив пилу,
      – розповів потерпілий Ігор Матвієнко.

      Побиття знімали на відео батьки, що стояли поруч. Все зафіксували і камери спостереження. На відео видно, що в руках у нападника – пакет із ножівкою.

      У Києві батько побив вчителя
      Побитий вчитель фізкультури/ Скріншот із відео ТСН

      Батько учня жорстоко побив учителя
      Кадри побиття/ Скріншот із відео ТСН

      Учителя фізкультури доправили до лікарні з численними гематомами, надривом ленені та струсом мозку.

      Натомість мати "ображеного" розповіла ТСН, що бійку називає "криком душі" та "чоловічим конфліктом". Мовляв, її сина "принизили при усьому класі та гучно крикнули на вухо так, що його заклало".

      У поліції відкрили кримінальне провадження за умисні тяжкі тілесні ушкодження. За цією статтею агресивному батькові загрожує до восьми років позбавлення волі. Нападник Володимир Доценко сам прийшов до правоохоронців зі своїм адвокатом.

      Відреагували на інцидент у київській школі також в Міносвіти. У заяві на сайті відомства засуджується побиття вчителя.

      Ця ситуація немає виправдання, і нападник, якого вже затримала поліція, має зазнати справедливого покарання. Тому ми просимо керівництво МВС взяти справу та її розслідування під особистий контроль. Постраждалий учитель в лікарні, йому завдані серйозні ушкодження. Але не менш жахливо те, що це сталося на очах у дітей, які також зазнали важкої психологічної травми,
      – йдеться у повідомленні.

      З цього приводу у Міністерстві звернулися до глави МВС Арсена Авакова.

      Про те, що справа перебуває на особистому контроль, заявив і Генеральний прокурор Юрій Луценко. У коментарі до допису радника міністра освіти Іванни Коберник він написав, що поліція порушила кримінальну справу. Агресивному батькові оголосили підозру і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Справа попрямує до суду.

      У Києві батько учня жорстоко побив вчителя

      У Києві батько учня побив вчителя

      Працівники НВК звертаються до представників влади із закликом забезпечити захист вчителям. Так, 23 січня вони планують провести страйк перед уроками, аби привернути увагу до жорстокого побиття їхнього колеги.

      В опублікованому відеозверненні вони закликали приєднатися до акції "Захистімо вчителів", а також оголосили про плани проведення масштабного мітингу.

      Ми планували провести 23 січня одноденний страйк на знак протесту проти побиття нашого колеги. Але оскільки до нас звернулися з підтримкою багато колег з інших шкіл, батьків та просто небайдужих громадян. Ми прийняли рішення провести багаточисельний мітинг із зверненням до органів державної влади з вимогою захисту всіх освітян,
      – кажуть представники школи.

      Час і місце для мітингу мають визначити на найближчому засіданні київської міської провспілки освіти і науки України.

      "Просимо освітян з інших міст підтримати наш захід та провести у себе аналогічні акції протесту, бо тільки разом ми зможемо щось змінити", – наголошують вчителі київського НВК №157.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Діти і неповнолітні Поліція Освіта Міністерство освіти та науки України Арсен Аваков Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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