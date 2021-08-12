Обіцяють "хворобливі наслідки": окупанти пригрозили учасникам Кримської платформи

Окупанти у Криму пригрозили учасникам Кримської платформи "низкою хворобливих наслідків". Маріонеткова псевдовлада називає захід провокацією.

Окупанти цинічно кажуть щось про територіальну цілісність Росії та зазіхання буцімто на їхню територію. Таку заяву зробив так званий "віцепрем'єр" Криму, постійний представник півострова при президентові Росії Георгій Мурадов.

До теми Кримська платформа розширюється: кількість учасників зросла до 38

Кримська платформа – це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту,

– сказав чиновник.

Які наслідки обіцяють росіяни

Мурадов пригрозив державам-учасницям, що вони можуть потрапити в число недружніх для Росії країн. Погрожують накласти арешт на активи та заборона в'їзд на територію Росії.

Що відомо про Кримську платформу

Ініціативу ще у вересні 2020 року анонсував Володимир Зеленський. Мета заходу – об'єднати сили щодо деокупації Криму.

Перший саміт платформи проведуть напередодні 30 Дня Незалежності – 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.

В Україні думають закріпити Кримську платформу в межах Організації Об'єднаних Націй, оскільки проводити захід щорічно немає можливості.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що участь підтвердили вже 38 держав. Наприклад, США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато інших країн ЄС, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея тощо.

Росію теж мали намір запросити на Кримську платформу. Однак держава-агресор саботує захід.

Важливо Порушити тривалу мовчанку: навіщо потрібна Кримська платформа