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      Обіймач тварин: що відомо про нову вакансію в притулку

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      У Харківському притулку відкрили незвичну вакансію – обіймач тварин. Уперше в Україні офіційно з’явився соціалізатор для безпритульних чотирилапих. Ця посада належить 19-річній волонтерці Катерині. Які ж обов'язки професійного обіймача – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Ще з 2018 року Катерина відвідувала притулок як волонтерка, а зараз у її трудовій книжці зазначена офіційна посада – "соціалізатор".

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      "Я довгий час приїжджала волонтером. Пройшла місцеву школу волонтерства. Тут мене навчили заходити у вольєри і як правильно підходити до собаки чи кішки", – розповіла обіймачка тварин Катерина Голіцина.

      У неї є першочерговий список собак, які потребують соціалізації, які проявляють страх або агресію до людини,
      – пояснив кінолог Центру поводження з тваринами Петро Полященко.

      Знати про біду кожного та повернути довіру до людей – саме це в обов'язках обіймачки. Наприклад, до однієї з собак Катя достукувалася три місяці.

      Катерина Голіцина
      Катерина Голіцина

      "Його можна було погодувати з руки й тільки з відкритої долоні. Інакше він тікав, огризався. Поступово-поступово, він полюбив обійматися. Дуже сильно", – повідомила обіймачка тварин Катерина Голіцина.

      Обіймачка тварин
      Обіймачка тварин

      "Основний обов'язок Каті, щоб тварина почала довіряти людині. Багато з них жили на вулицях й багатьох били", – заявила прессекретарка Центру поводження з тваринами Ольга Голубєва.

      Тому професія обіймача навіть небезпечна, адже не завжди тваринки позитивно реагують на дії людей. "Неможна бігти до собаки з метою: я тебе погладжу зараз й тобі стане краще. Собака або стиснеться, або покусає", – додала Катерина Голіцина. Працює Катя лише три робочі дні у тиждень. Зарплата у неї невелика, проте дівчині це не головне.

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      Також протягом року посади обіймачів планують ввести й в інших комунальних притулках України.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
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