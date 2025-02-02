В обласному ТЦК розповіли про стан пораненого після вибуху у Павлограді

Увечері 2 лютого у місті Павлоград на Дніпропетровщині пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Унаслідок цього було поранено одну людину.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП розповіли про стан травмованого, передає 24 Канал. Він, до слова, виявився військовослужбовцем.

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У якому стані поранений під час вибуху біля ТЦК в Павлограді

У ТЦК зазначили, що у будівлі стався вибух невстановленого предмета. Пролунав він приблизно о 18:40.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий,

– повідомили там.

Наразі на місці вибуху тримають слідчі дії. Обласний ТЦК співпрацює із правоохоронцями у цій справі.

"Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково", – написали там.

Нагадаємо, 1 лютого вибух також пролунав у Рівненському ТЦК. Там загинула одна людина, ще 6 – отримали поранення.