В область щодня летять ракети, – Кім відповів, чи необхідно виїжджати з регіону

Якщо порівнювати із ситуацією на Сході нашої країни, то наше місто потерпає від ракетних ударів щодня, але активних бойових дій нема. Через неточність снарядів іноді страждає інфраструктура.

Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також зауважив, що попри щоденні обстріли, аграрії самовіддано продовжують працювати, адже дуже цінують хліб.

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"Особисто я вважаю, якщо люди мають змогу працювати і допомагати ЗСУ, то вони повинні залишатися у місті", – каже голова Миколаївської ОВА.

Якщо роботи немає і є куди виїхати, то так, звісно – виїхати можна. У Миколаєві працюють автобуси, комунальний транспорт. Ми живемо звичайним життям, але щодня на область летять ракети,

– говорить Кім.

російські нелюди чинять геноцид – обстрілюють пшеничні поля

Ворог намагається знищити всі можливі об'єкти в Україні – як військові, так і промислові та сільськогосподарські. росіяни навмисне обстрілюють територію біля лінії зіткнення, адже там – поля з врожаєм.

Раніше повідомляли про великі пожежі на полях у Харківській та Херсонській областях – це спричинили інтенсивні обстріли. На Херсонщині гасити займання нікому. Порятунок власного врожаю змушені брати на себе місцеві аграрії, бо окупантам до цього байдуже.

Чому окупанти ледь не щоночі атакують Миколаївщину

Наші військові працюють безпосередньо на межі Херсонської та Миколаївської областей і мають успіх, зазначає голова Миколаївської ОВА.

За словами Віталія Кіма, зараз дедалі частіше горять склади окупантів і, відповідно, це їх злить. Тому вони біснуються і стріляють, така у них підла відповідь на успіхи ЗСУ.

Що відомо про контрнаступальні дії ЗСУ

Зранку 8 липня у Новій Каховці українські військові вгатили по позиціях ворога. Вони знищили ППО, БК та ліквідували окупантів.

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що це сталось близько 6 – 7 години ранку. ЗСУ влучили в склад боєприпасів ворога.

Крім того, повідомляли, що в Новій Каховці 7 липня вбили зрадника та колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами. Ймовірно, мовиться про Сергія Томку.

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