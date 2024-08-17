Експериментальне рішення уряду: чоловіки від 17 до 25 автоматично ставатимуть на облік без ВЛК

Кабінет Міністрів запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку. Зокрема, чоловіків віком від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на облік як призовники.

Так, процес обліку призовників буде автоматизовано. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Чоловіки від 17 до 25 ставитимуть на облік як призовники автоматично

Кабінет Міністрів прийняв постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, який розробило Міноборони, чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном.

Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік,

— зазначила заступниця міністра з питань цифровізації.

До речі, у межах цієї є постанови є ще кілька нововведень, пов'язаних зі військовим обліком. По-перше, будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років шляхом інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мін'юстом і Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Це актуалізує дані про людей і допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять людям, які померли чи засуджені до позбавлення волі й знаходяться за ґратами. А також допоможе виправить помилки щодо персональних даних: ПІБ, податкового номера, дати народження тощо,

– наголосили в Міноборони.

По-друге, дані чоловіків від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. До речі, це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах.

По-третє, актуальність військово-облікових документів для чоловіків 18 – 60 років, що перебувають за кордоном, перевірятиметься через електронну інформаційну взаємодію з ДМС. Це дозволить уникнути помилок і людського фактора при перевірці військово-облікових документів.