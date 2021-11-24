Обманули на 26 мільйонів: підприємство, яке торгувало нафтопродуктами, не сплачувало податки

24 листопада 2021 , 12:17
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Підприємство, що торгувало нафтопродуктами, ухилялось від сплати акцизного податку. Таким чином бюджет України не отримав 26 мільйонів гривень.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у несплаті податків звинувачують керівництво підприємства.

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Від сплати податків ухилялись у 2015 році

Фірма є ритейлером на ринку нафтопродуктів. Від сплати акцизного податку підприємство ухилялось у січні – грудні 2015 року. Торгівлю нафтопродуктами тоді здійснювали за платіжними картками, а також за талонами у мережі АЗС.

Підозру вручили депутату райради

Письмове повідомлення про підозру вручили директору товариства, який є водночас депутатом однієї з районних рад Житомирщини. Також підозрюваний у справі – колишній фінансовий директор.

Обом фігурантам інкримінують ухилення від сплати податків, якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

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Верховна Рада підвищила відповідальність за несплату податків:

  • 17 листопада парламент ухвалив рішення посилити відповідальність за ухилення від сплати податків.
  • Такий крок підтримали 239 народних обранців.
  • Згідно з законом розміри штрафів складатимуть від 85 до 170 тисяч гривень (замість раніше встановлених 51 – 85 тисяч).
  • У разі ухилення від сплати податків за попередньою змовою або у великих розмірах, штрафи становитимуть від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів (наразі – від 170 до 255 тисяч гривень).
     
Автор: Ірина Пундор