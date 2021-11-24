Обманули на 26 мільйонів: підприємство, яке торгувало нафтопродуктами, не сплачувало податки
Джерело:Офіс генпрокурора
Підприємство, що торгувало нафтопродуктами, ухилялось від сплати акцизного податку. Таким чином бюджет України не отримав 26 мільйонів гривень.
В Офісі генпрокурора повідомили, що у несплаті податків звинувачують керівництво підприємства.
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Від сплати податків ухилялись у 2015 році
Фірма є ритейлером на ринку нафтопродуктів. Від сплати акцизного податку підприємство ухилялось у січні – грудні 2015 року. Торгівлю нафтопродуктами тоді здійснювали за платіжними картками, а також за талонами у мережі АЗС.
Підозру вручили депутату райради
Письмове повідомлення про підозру вручили директору товариства, який є водночас депутатом однієї з районних рад Житомирщини. Також підозрюваний у справі – колишній фінансовий директор.
Обом фігурантам інкримінують ухилення від сплати податків, якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.
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Верховна Рада підвищила відповідальність за несплату податків:
- 17 листопада парламент ухвалив рішення посилити відповідальність за ухилення від сплати податків.
- Такий крок підтримали 239 народних обранців.
- Згідно з законом розміри штрафів складатимуть від 85 до 170 тисяч гривень (замість раніше встановлених 51 – 85 тисяч).
- У разі ухилення від сплати податків за попередньою змовою або у великих розмірах, штрафи становитимуть від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів (наразі – від 170 до 255 тисяч гривень).