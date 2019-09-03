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      Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации

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      Что напоминает сегодняшний обмен пленными
      Что напоминает сегодняшний обмен пленными / Фото из открытых источников

      Почти всю прошедшую неделю Украина жила в ожидании освобождения своих граждан их тюрем Российской Федерации. Ожидалось, что на свободу выйдут и кинорежиссер Олег Сенцов – пожалуй, самый известный из украинских политзаключенных, и моряки, задержанные российскими пограничниками во время перехода украинских кораблей через Керченский пролив, и другие знаковые фигуры.

      Считалось, что обмен заключенными стал возможен после телефонных переговоров президента России Владимира Путина с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, и после поездки Путина во Францию, где прошли переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Тема освобождения украинцев стала главной в общении с Зеленским, ее затрагивал Макрон – и Путин, в общем, не возражал. Поэтому, когда стали появляться сообщения о доставке украинских заключенных в Москву, в Киеве это восприняли предвестием скорого освобождения – до такой степени, что в столичный аэропорт имени Игоря Сикорского отправились родственники освобождаемых и высокопоставленные чиновники.

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      Но никто не прилетел. Во всяком случае, пока. Официально, обмен только отложен. Надежда остается. Но одновременно стала ясна причина уступчивости Владимира Путина.

      Главной фигурой для обмена с российской стороны стал бывший командующий ПВО "Донецкой народной республики" Владимир Цемах, вывезенный с оккупированной территории в результате великолепной операции украинских спецслужб. Цемах считается одним из главных свидетелей по делу об уничтожении малайзийского "Боинга" в 2014 году. Можно даже сказать, что для международного правосудия, которое готовится к процессу по "Боингу" он – единственный доступный свидетель. И Путин чуть было его не заполучил. Обмен сорвался после того, как о согласии украинцев отдать Цемаха Москве сообщил основатель британского расследовательского издания "Bellingcat" Элиот Хиггинс.

      цемах
      Владимир Цемах / Фото из открытых источников

      Израильтяне пережили не один такой обмен, но на Ближнем Востоке почти всегда удается обеспечить конфиденциальность процесса. По тому, что происходит между Украиной и Россией сегодня, можно представить себе, как проходит процесс переговоров между Израилем и ХАМАСом. Потому что Путин ведет себя, как какой-нибудь Исмаил Хания – обманывает, угрожает, разыгрывает конструктивность, объявляет о своих подлинных намерениях буквально в самый последний момент.

      Путин прекрасно понимал, насколько президенту Зеленскому важно добиться освобождения своих сограждан, как много поставлено на карту, сколько обещаний было дано и во время, и после предвыборной кампании. И он воспользовался ситуацией, чтобы обезопасить себя от того, что его на самом деле беспокоит – от возможных свидетельских показаний Цемаха на процессе по "Боингу". Потому что такие показания для Кремля смерти подобны. Они могут поставить крест на свободном передвижении многих высокопоставленных россиян, да и на репутации самой России.

      Путину почти удалось "дожать" Зеленского: если бы не обнародование информации, Цемах, возможно, был бы уже в Москве, а украинские заложники – в Киеве. Зеленский оказался, действительно, в страшной ситуации: он должен сделать все, чтобы освободить своих соотечественников, а путь к этому лежит через выдачу человека, чьи показания являются чуть ли не главным политическим козырем Украины в противостоянии с Кремлем и очень важны для Запада.

      Помните, когда примерно по схожим причинам на месяцы, а то и на годы откладывались обмены с ХАМАСом?

      Автор: Виталий Портников

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      Автор: Блог Медіа
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      Джерело: Детали
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