Обмеження послабшають: як вимикатимуть світло 7 грудня

У суботу, 7 грудня, в Україні надалі діятимуть графіки відключення електроенергії. Однак, світла буде у рази більше.

28 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергооб'єктах в Україні. Внаслідок цього Укренерго вимушено вдався до тимчасових відключень світла, передає 24 Канал.

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Як вимикатимуть світло 7 грудня

Для побутових споживачів діятиме одна черга відключень у період з 09:00 – 20:00. Для промисловості і бізнесу застосування графіків обмеження потужності припадатиме на 08:00 – 21:00.

До слова, раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев виокремив декілька чинників, від яких залежатиме чи будуть в Україні вимикати електроенергію. Передусім, йдеться про кількість застосованих ворогом ракет по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також, чим нижча температура повітря, тим більша ймовірність запровадження графіків. Крім того, несприятливі погодні умови, зокрема заметіль, налипання мокрого снігу можуть спричинити виведення з ладу обладнання. Високий рівень зношеності енергетичного обладнання може також стати причиною вимкнень світла в Україні.