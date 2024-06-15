"Вона розглядається": в Міноборони відреагували на ідею скорочення повноважень ТЦК

В Україні продовжує наростати невдоволення співробітниками ТЦК через постійні скандали. Зокрема, у Міноборони цю ініціативу назвали "привабливою".

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону заявив, що наразі тривають обговорення цього питання. Нагадаємо, що нардеп Єгор Чернєв повідомив, що у парламенті розглядають можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

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Що думають в Міноборони про скорочення повноважень ТЦК

У Міноборони України наразі немає остаточного рішення щодо передачі функцій ТЦК цивільним органам.

Поки що немає конкретного рішення, тривають обговорення. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається,

– зазначив Лазуткін.

Втім, наразі речник не може сказати більше з цього приводу.

Варто зазначити, що розмови про передачу частини повноважень ТЦК до цивільних органів, почалися після нашумілого відео на якому зафіксована сутичка між співробітником ТЦК та фельдшером.

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