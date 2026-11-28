Кабінет Міністрів разом із Службою безпеки України напрацюють механізм обмеження публікацій про наслідки ударів по критичній інфраструктурі. Хоча зрозуміло, що це буде зробити складно.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

Як планують обмежити цю інформацію?

В РНБО повідомили, що увесь комплекс необхідних заходів визначатимуть Кабмін та Служба безпеки України. Сюди можуть долучити й інші відомства. Відомства спільно мають знайти формат, який дозволить ефективно зупинити поширення чутливих для оборони країни матеріалів.

За словами Литвина, ситуація ускладнена через те, що більшість публікацій про наслідки ударів по критичній інфраструктурі йдуть з анонімних телеграм-каналів. Деталі щодо подальших кроків будуть опубліковані пізніше.

Нагадаємо, 28 листопада Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту критичної інфраструктури на прийдешній опалювальний період. Там зобов'язують Кабмін вжити заходів, аби ЗМІ перестали публікувати інформацію про наслідки атак по критичній інфраструктурі, а також – в якому стані перебуває будівництво захисних споруд на об'єктах енергетики, паливно-енергетичного сектору тощо.