Обмежили швидкість до 161 км/год: військовий розповів про пошук альтернатив Starlink

Фахівці МОУ та ЗСУ 13 листопада зафіксували обмеження швидкості Starlink у 161 кілометр на годину над окупованими територіями. Військовий пояснив, що подібні труднощі стимулюють створення власних систем зв'язку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш.

Пошук альтернативних рішень

Він зазначив, що штучні обмеження роботи систем Starlink і Starshield підштовхують оборонців до якнайшвидшого здобуття технологічної незалежності. Показовим прикладом успіху військовий назвав останні результативні удари українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних заводах.

Росіяни вже говорять про те, що начебто Сили оборони України знайшли якісь певні аналоги Starlink. І якщо це правда, то це вкотре довело: у надскладний момент, коли в нас намагаються забрати якісь певні речі, ми все одно будемо знаходити методи, як це робити, і будемо знаходити альтернативи,

– зауважив військовий.

Отченаш підкреслив, що повна залежність від супутникової мережі SpaceX становить серйозний ризик, оскільки позиція партнерів з часом може змінюватися. Нацгвардієць висловив сподівання, що в майбутньому Україна матиме власні супутникові спроможності. Крім того, європейські союзники, які фінансують функціонування зв'язку для сил оборони, також занепокоєні такою вразливістю і усвідомлюють необхідність рішучих кроків до автономності.

Андрій Отченаш про обмеження Starlink: відео

Проблеми зі зв'язком на фронті

Раніше експерти пояснювали, що наявні альтернативи системам Starlink наразі значно поступаються за якістю та затримкою сигналу. Водночас штучні ліміти швидкості створили серйозні складнощі для ППО та зірвали полювання на ворожі реактивні безпілотники.