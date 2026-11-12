Уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України, – Зеленський

Українські військові вже кілька днів фіксують значні збої в роботі супутникової системи Starshield над територією України. Вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях діють системні обмеження швидкості.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про збої в роботі Starshield?

Зеленський повідомив про проблеми в роботі супутникової системи Starshield. Українські підрозділи вже кілька днів спостерігають значні збої в роботі системи над територією України. Обмеження фіксують уздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості,

– наголосив він.

За словами глави держави, проблеми з роботою системи передусім ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість, через що не встигають перехоплювати ворожі цілі. Через це вже є влучання російських дронів.

На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів,

– зазначив Зеленський.

Україна намагається з'ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.

Водночас Дональд Трамп поставив під сумнів, що роботу супутникового зв'язку Starlink в Україні справді обмежували. Він наголосив, що не причетний до запровадження обмежень і не знає, хто ухвалив таке рішення. Але визнав, що як президент США має значні повноваження щодо контролю таких систем.