Трамп не договорює: хто насправді "вимкнув" Starlink для ЗСУ

Сполучені Штати фактично обмежили роботу системи Starlink в Україні, що вдарило по можливостях Сил оборони. При цьому там ніхто так і не взяв на себе відповідальність за таке рішення. І це показовий сигнал.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний консультант і експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко. За його словами, ситуація з обмеженням роботи Starlink вийшла дійсно дивною.

Хто стоїть за рішенням про Starlink?

Як наголосив Остапенко, ні бізнесмен Ілон Маск, ні міністр війни США Піт Гегсет, ні Білий дім не беруть на себе відповідальність за це рішення. Це цілком узгоджена позиція з боку американців. Між ними є консенсус, аби перекидати "м'яч" один одному та не давати конкретики.

Міністерство оборони перекидає відповідальність на приватну компанію. Приватна компанія – на офіційні установи США. Це демонструє, що ці збої в роботі не є випадковими. Збоку це виглядає як дитяча пісочниця. Але насправді це скоординовані дії американців. На якому рівні? Гадаю, і на рівні лобістів, і на рівні приватних донорів, і на рівні посадовців у США,

– зазначив Остапенко.

Хто міг обмежити роботу Starlink для України: дивіться відео 24 Каналу

Наразі Україна не має можливості виробити альтернативу Starlink. Можна домовлятися з європейськими партнерами, але це будуть явно не ті обсяги. Тому Сполучені Штати свідомо створюють ризики для Сил оборони України.

При цьому президент Володимир Зеленський 20 жовтня говорив з держсекретарем Марком Рубіо. Він порушив питання постачання ракет-перехоплювачів, обміну розвідданими та відновлення роботи Starlink. Зеленський розраховує, що через 48 годин будуть перші результати.

Відомо, що в Україні перестав працювати Starlink на високих швидкостях. Зв'язок зникає під час руху зі швидкістю приблизно 130 – 161 кілометр на годину. Це суттєво ускладнило роботу дронів-перехоплювачів, які збивають безпілотники.