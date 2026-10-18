Щоб знищувати балістичні установки, – Зеленський розкрив прохання до США щодо Starlink
Україна зверталася до SpaceX та президента США Дональда Трампа щодо надання доступу до Starlink на території Росії. Цей крок був необхідний військовим для ліквідації установок, з яких ворог запускає балістичні ракети.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News.
США не надавали доступу Україні
За словами Зеленського, використання цієї супутникової мережі над Росією для української сторони постійно перебувало під забороною. Він уточнив, що мета запиту полягала у нейтралізації загроз від балістичних ударів по Україні.
Ми просили компанію SpaceX і президента Трампа відкрити доступ до Starlink на території Росії, щоб дати нам можливість знищити російські пускові установки балістичних ракет. Тільки ось що. Для нас цей доступ завжди був закритий,
– повідомив президент України.
Окрім цього, Сили оборони зіткнулися також з обмеженнями на власній території. На думку Зеленського, ліміт за швидкістю для роботи Starshield – свідоме рішення американців.
Раніше український лідер казав, що збої та зниження швидкості в роботі систем Starlink і Starshield могли статися за прямою вказівкою американського уряду, яку технічно втілила компанія SpaceX. За словами Зеленського, за цими обмеженнями стоять конкретні посадовці у Вашингтоні, хоча точно невідомо про кого йшлось.