Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження Starlink, – "Флеш"

Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном про скасування ліміту швидкості для військового зв'язку Starshield. Обмеження у 160 кілометрів на годину перериває з'єднання та заважає роботі безпілотників-перехоплювачів.

Через уповільнення українські БпЛА стали набагато легшою мішенню для російських систем ураження. Про це в інтерв'ю Associated Press розповів радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Але тепер ми розуміємо, що це не лише технічне питання та не лише бізнес-питання, а й політичне.

– сказав "Флеш"

Військова модифікація Starshield є фундаментом операцій дронів і раніше функціонувала без швидкісних обмежень. Українська армія застосовувала її для керування апаратами, які на високій швидкості збивають реактивні ворожі безпілотники. "Наші хлопці у Збройних Силах доводять, що це рішення працює ефективно", зазначив Бескрестнов. Однак через раптові зміни стабільність роботи бойових розрахунків опинилася під загрозою.

Встановлені ліміти також зачепили роботу українських гелікоптерів, які полюють на гвинтові безпілотники Shahed. При цьому комплекси не функціонують на території Росії та не задіяні для атак на тамтешні нафтопереробні заводи.

Реакція Білого дому та перемовини з партнерами

Засновник SpaceX Ілон Маск раніше зазначив, що саме уряд США контролює сервіс, а рішення ухвалюють американські військові та керівництво країни-"партнера". Пентагон наразі не надав коментарів щодо запроваджених обмежень.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не віддавав жодних наказів щодо блокування зв'язку.

Ну, я не знаю, чи це був хтось, але це був не я, і я не думаю, що це був Ілон. І наскільки я розумію, все так само, як і завжди,

– заявив американський лідер.

Пошук альтернатив і загроза з боку Росії

Після звернень Києва компанія усунула збої в мережі, проте швидкісний бар'єр залишився. Наразі українська сторона з'ясовує можливість переходу на окремий авіаційний пакет, вартість якого значно перевищує попередні тарифи.

Зараз ми ведемо активні переговори з Пентагоном, SpaceX та урядом США. І поки ми не знаємо, яким буде рішення,

– повідомив Бескрестнов.

За словами радника, Україна активно розглядає альтернативні канали супутникового зв'язку, зокрема системи від Amazon та європейської компанії Eutelsat з мережею OneWeb. Окрім ризиків блокування, загрозу становлять російські війська, які розгортають засоби радіоелектронної боротьби вздовж фронту та створюють власну супутникову мережу "Рассвет".

Супутниковий зв'язок залишається критично важливим не лише для ведення бойових дій, але й для морального стану військових.

На багатьох посадах Starlink – єдиний спосіб поговорити з їхніми родинами. Мало хто про це думає, але це дуже важливо для підтримки військових,

– зауважив "Флеш".

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня без попередження України була обмежила швидкість роботи терміналів Starshield у русі до 160 кілометрів на годину. Після втручання українських військових та оборонних відомств зв'язок у межах цього ліміту стабілізували.