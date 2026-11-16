"Сім днів без відповіді": Пентагон і SpaceX досі не пояснили причин уповільнення Starshield

Супутниковий зв'язок Starshield на тимчасово окупованих територіях України вже сьомий день поспіль працює з обмеженнями швидкості. Пентагон та компанія SpaceX досі не надали жодних роз'яснень щодо ситуації.

Про це повідомив у соцмережі X тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік.

Яка ситуація із Starshield

Денис Сєнік розповів, що до українського посольства звертаються американські медіа. Журналісти зазначають, що у відповідь на їхні офіційні запити в Пентагоні взагалі заперечують запровадження будь-яких лімітів.

Хочу заявити однозначно: це суперечить тому, що відбувається на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють,

– наголосив український дипломат.

Сєнік підкреслив, що подібні технічні бар'єри мають безпосередній вплив на бойові можливості українських сил. Ситуація потребує невідкладного розв'язання, оскільки зволікання прямо шкодить військовим операціям.

Сім днів без відповіді – це вже неприпустимо довго,

– підсумував дипломат.

Встановлені ліміти фіксуються вздовж лінії фронту та безпосередньо над окупованими регіонами. Швидкість з'єднання там обмежена позначкою 161 кілометр на годину, через що українські перехоплювачі не встигають знищувати ворожі цілі.

Через штучні перешкоди оборонці позбавлені змоги перехоплювати російські реактивні безпілотники ще на підльоті до лінії зіткнення. Це змушує бійців збивати апарати вже після їхнього заходу вглиб підконтрольної території України, що істотно посилює загрозу влучань.

Про системний характер збоїв раніше інформував Володимир Зеленський. Тоді глава держави зазначив, що штучне уповільнення роботи обладнання грає виключно на користь російських окупантів.