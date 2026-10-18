"Не можемо підтвердити відновлення": посольство України чекає відповіді США щодо Starshield

Українське посольство у США очікує відповіді від Пентагону та SpaceX щодо лімітів на систему Starshield. Дипломати не можуть підтвердити відновлення зв'язку через фіксацію збоїв на швидкості понад 160 кілометрів на годину.

Про це "Радіо Свобода" повідомив тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні Денис Сєнік.

Що кажуть українські дипломати про відновлення супутникового зв'язку для України?

Сєнік наголосив на відсутності офіційних роз'яснень від американських військових чи розробників мережі. За його словами, Київ досі не має гарантій зняття встановлених технічних лімітів.

На жаль, ми досі не отримали відповіді від Пентагону чи компанії SpaceX на наші запити – зокрема, підтвердження того, що обмеження швидкості знято, а система Starshield працює в колишньому режимі. З огляду на наявні в нас дані, ми не можемо підтвердити, що ці можливості було повністю відновлено,

– сказав дипломат.

Сєнік підкреслив, що складнощі в роботі терміналів розгортаються на тлі масованого повітряного удару Росії, яка поцілила у понад 15 об'єктів генерації та передачі електроенергії. Дефіцит засобів ППО разом із непевністю щодо функціонування зв'язку безпосередньо створює перешкоди для оборони енергосистеми перед настанням холодів.

За відсутності додаткових санкцій і посилення тиску на Росію вкрай важливо, щоб наші партнери усвідомили масштаб і наміри цієї російської загрози, а також зрозуміли нагальну потребу забезпечити Україну засобами ППО та надійними системами зв’язку, необхідними для захисту критичної інфраструктури й людей,

– додав Сєнік.

Загроза для перехоплення реактивних дронів

Військовий пакет терміналів Starshield раптово почав розривати з'єднання під час руху на швидкості від 72 до 161 кілометра на годину. Такі технічні збої суттєво ускладнили знищення ворожих повітряних цілей та змусили окремі українські підрозділи скасовувати бойові завдання.

Для перехоплення реактивних дронів типу "Шахед" українським силам необхідний ліміт щонайменше до 450 кілометрів на годину або повне зняття бар'єрів. Послугу зв'язку для України оплачує Німеччина за контрактом, що діє до квітня 2027 року.

Володимир Зеленський також зазначав, що швидкість роботи терміналів на українській території примусово обмежували до 61 кілометрів на годину, після чого сигнал зникає, тоді як у країнах Європейського Союзу подібних обмежень немає.

Суперечності у Вашингтоні щодо контролю системи

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск публічно заявляв, що швидкісні параметри та правила використання мережі Starshield повністю визначають військові США, а остаточне рішення ухвалює американський президент. Водночас видання Axios повідомляло, що в адміністрації президента США відкинули будь-яку причетність до штучного уповільнення роботи обладнання.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошував на початку перемовин із Пентагоном і компанією SpaceX щодо врегулювання кризи. На тлі загрози блокування Україна також почала вивчати резервні супутникові платформи від Amazon та європейської мережі OneWeb.