Україна досі стикається з обмеженнями Starshield: Зеленський пояснив, чим це загрожує Україні
Україна продовжує фіксувати обмеження в роботі супутникової системи Starshield від SpaceX. Вони зберігаються, зокрема, на тимчасово окупованих територіях і створюють проблеми для української протиповітряної оборони.
Про це президент розповів в інтерв'ю для Bloomberg.
Чому ситуація зі Starshield викликає занепокоєння?
За словами Зеленського, обмеження у використанні терміналів Starshield досі фіксуються. Президент наголосив, що через це Сполучені Штати опиняються в дуже незручному становищі.
Він зауважив, що з політичного погляду дії Вашингтона можуть виглядати так, ніби США дотримуються того самого курсу, що й російський диктатор Володимир Путін, який прагне змусити Україну капітулювати.
З політичного погляду виглядає так, ніби Америка дотримується того самого курсу, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати,
– підкреслив президент.
Зазначимо, що українські військові вже кілька разів стикались з обмеженнями швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield. Зокрема, проблеми фіксували вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Через це дрони-перехоплювачі не могли розвивати необхідну швидкість для ефективного знищення російських реактивних "Шахедів".