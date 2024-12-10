Українські чиновники розглядають нові обмеження для Telegram, – NYT

Українська влада все частіше обговорює обмеження Telegram через загрози під час війни. На кібернарадах аналізують способи зменшення залежності від платформи, яку Росія може використовувати для дезінформації та шпигунства.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. З початку повномасштабного вторгнення Telegram став незамінним інструментом для мільйонів українців.

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Telegram як рятівне коло та головний ризик

З 24 лютого 2024 року він забезпечує доступ до реальних оновлень про ракетні атаки, дозволяє організовувати гуманітарну допомогу та підтримувати зв’язок із рідними на окупованих територіях.

Офіційні органи влади також активно використовують цю платформу для передачі повідомлень та збору розвідданих.

Однак залежність від месенджера має і зворотний бік. Українські чиновники зазначають, що через анонімність каналів та слабку модерацію платформа стає ідеальним інструментом для російської дезінформації.

Багато популярних Telegram-каналів, які видають себе за українські, насправді керуються з Росії та поширюють фейки, наприклад, про нібито втечу президента Зеленського з країни.

Заходи обмеження вже діють в Україні

У вересні 2024 року українська влада вже запровадила обмеження на використання Telegram серед військових, урядовців та працівників критично важливих інфраструктур.

Конфіденційні повідомлення перенесли на більш захищені платформи, як-от Signal. Зараз обговорюються подальші кроки: обов’язкове розкриття власників анонімних каналів із великою кількістю підписників, додавання попереджень про можливі ризики для користувачів, а також створення нових правил регулювання Telegram в Україні.

На думку української розвідки, Telegram активно використовується Росією як інструмент кібератак і шпигунства. Його функції дозволяють поширювати шкідливе програмне забезпечення, коригувати ракетні удари та відстежувати місцезнаходження українських військових.

За словами експертів, російські силовики навіть використовують спеціальні програми для перевірки телефонів українців, зокрема їхніх чатів у Telegram, під час в’їзду до Росії та на тимчасово окуповані території.

Голова української розвідки Кирило Буданов публічно підтримує ідею зменшення залежності від Telegram, однак вважає, що повна заборона месенджера недоцільна. Він пропонує скасувати анонімність адміністраторів популярних каналів, щоб ускладнити роботу російських пропагандистів.

Що кажуть у Telegram

Компанія Telegram заперечує зв’язки з Росією і наголошує, що платформа "завжди була безпечною для українців". Представники месенджера запевняють, що навіть видалені повідомлення не можуть бути доступними для сторонніх, а випадки витоків інформації є наслідком фізичної конфіскації пристроїв або зараження їх шкідливим програмним забезпеченням.

У компанії також повідомили про впровадження нових інструментів для боротьби з дезінформацією, зокрема функцій перевірки фактів.

Однак у Києві скептично ставляться до гарантій Telegram, враховуючи його недостатню модерацію контенту та анонімність каналів.

Залежність, яку важко подолати

Попри ризики, Telegram залишається надзвичайно популярним серед українців. За даними дослідження, проведеного на замовлення уряду США, близько 70% громадян України використовують його як основне джерело новин. Це значно перевищує популярність телебачення, радіо чи інших платформ.

Чиновники визнають, що подолати таку залежність буде нелегко. Водночас вони наголошують, що безпека країни має бути на першому місці.