На службу – одна людина з сім'ї: які будуть обмеження на Великдень в Запорізькій області

У Запорізькій області на Великдень планують дотримуватися всіх рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров'я. Влада регіону поспілкувалась із духовенством і опрацювала питання дотримання карантинних вимог від Кабінету Міністрів.

Керівництво області вивчило ті заходи, які треба здійснити в умовах червоної зони, в якій перебуває Запорізька область. Про це заявив в ефірі голова обласної адміністрації Олександр Старух.

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Обмеження на Великдень у Запорізькій області

За його словами, діяльність влади і церкви спрямована на збереження найбільшої цінності – життя і здоров'я людей. Тому в регіоні введуть і дотримуватимуться всіх необхідних обмежень.

Ми вирішили звернутись до вірян: щоб від родини брала участь (у службі – 24 канал) одна людина,

– зазначив Старух.

Також він повідомив про перелік інших рекомендацій щодо церемонії освячування на Великдень:

щоб люди старші за 60 років не брали в ній участь;

щоб вони не брали з собою людей.

щоб це відбувалось на вулиці за дотриманням відповідних вимог.

Відповідні й інші заходи, як зауважив голова ЗОДА, унеможливлять поширення інфекції.

У регіоні можуть запровадити жорсткіші заходи

Старух відзначив, що оскільки наразі ситуація складна, то наступного тижня відбудеться ще одна зустріч щодо обмежень на свято.

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"Якщо погіршення ситуації не буде – ми виконуватимемо відповідні вимоги, а якщо погіршення буде – то вживатимемо жорсткіші заходи", – додав Старух.

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