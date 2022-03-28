Обмеження на воду та потреба у продуктах, – голова Чернігівської ОВА про проблеми у місті

В'ячеслав Чаус розповів, що наразі невідомо, коли у Чернігові знімуть обмеження на воду, яку привозять. Відповідно до нових правил, одна людина отримує 10 літрів на добу.

Голова Чернігівської ОВА зауважив, що відновити нормальне водопостачання зможуть лише тоді, коли відновлять електроенергію. Зробити це в умовах війни – дуже важко.

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Чаус розповів, що наразі Чернігів найбільше потребує продуктів тривалого зберігання.

Глава ОВА розповів, що медикаменти привозять. Лікарні у місті працюють. Однак вони постійно перебувають під обстрілами. Є проблема з електропостачанням.

Звісно, хотілося б щоби поранених, яким потрібна медична допомога не у військових умовах, ми могли доправити до Києва, але зараз такої можливості нема, шукаємо її, розглядаємо механізми, як це зробити,

– наголосив Чаус.

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