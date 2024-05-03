Без "обмежено придатних": у Міноборони надали новий список хвороб з якими можуть мобілізувати

В Україні скасовують статус "обмежено придатний". Чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мали відповідний статус, тепер повинні будуть пройти повторну ВЛК.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України. Він набуде чинності уже з 4 травня.

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В Україні більше не буде статусу "обмежено придатний"

Міноборони України внесло зміни до категорій придатності до військової служби, вони набудуть чинності з 4 травня. Згідно з наказом, замість формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану, тепер застосовуватиметься більш конкретне визначення.

Тепер особи з таким записом у військовому квитку можуть бути мобілізовані, якщо виникне потреба у поповненні певних підрозділів.

Ця зміна передбачає поділ придатності на кілька категорій:

повністю придатний;

придатний для служби у військових частинах забезпечення, технічних центрах, службі безпеки, військових вищих навчальних закладах, навчальних центрах, установах охорони здоров'я, логістичних підрозділах, зв'язку, оперативного забезпечення та інших військових підрозділах;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, це стосується кандидатів на вступ до Військово-повітряних сил);

придатний для виконання специфічних завдань.

З якими хворобами не мобілізують

До переліку хвороб, з якими українців можуть не мобілізувати до війська, входять такі:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

хвороби, спричинені ВІЛ, та безсимптомне носійство ВІЛ;

новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

хвороби крові, що повільно прогресують або не прогресують;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

легкі невротичні психічні розлади з виходом в одужання;

запальні захворювання центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

захворювання зовнішнього вуха, середньотяжка двобічна приглухуватість;

гіпертонічна хвороба першої стадії;

хвороби з незначними порушеннями функцій зовнішнього дихання;

захворювання печінки з незначними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

артрози й інші ураження суглобів із незначними порушеннями функцій та інші.

Хто може служити в тилу

Серед тих, хто буде визнаний придатним для служби в тилу, можуть бути особи з такими станами:

історією клінічно вилікуваного туберкульозу;

хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

захворюваннями, пов'язаними з ВІЛ, із станом імунної субкомпенсації;

станом після радикального хірургічного втручання з приводу первинної пухлини, такою як рак нижньої губи або рак шкіри;

доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;

хворобами крові, які прогресують повільно, з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями та іншими станами;

Ці зміни стосуються чоловіків у віці від 18 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний". Вони повинні будуть пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року. Тепер комісія виноситиме лише два висновки: "придатний" або "непридатний".