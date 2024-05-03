Без "обмежено придатних": у Міноборони надали новий список хвороб з якими можуть мобілізувати
В Україні скасовують статус "обмежено придатний". Чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мали відповідний статус, тепер повинні будуть пройти повторну ВЛК.
Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України. Він набуде чинності уже з 4 травня.
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В Україні більше не буде статусу "обмежено придатний"
Міноборони України внесло зміни до категорій придатності до військової служби, вони набудуть чинності з 4 травня. Згідно з наказом, замість формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану, тепер застосовуватиметься більш конкретне визначення.
Тепер особи з таким записом у військовому квитку можуть бути мобілізовані, якщо виникне потреба у поповненні певних підрозділів.
Ця зміна передбачає поділ придатності на кілька категорій:
- повністю придатний;
- придатний для служби у військових частинах забезпечення, технічних центрах, службі безпеки, військових вищих навчальних закладах, навчальних центрах, установах охорони здоров'я, логістичних підрозділах, зв'язку, оперативного забезпечення та інших військових підрозділах;
- придатний за окремими спеціальностями (наприклад, це стосується кандидатів на вступ до Військово-повітряних сил);
- придатний для виконання специфічних завдань.
З якими хворобами не мобілізують
До переліку хвороб, з якими українців можуть не мобілізувати до війська, входять такі:
- залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
- хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
- хвороби, спричинені ВІЛ, та безсимптомне носійство ВІЛ;
- новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
- хвороби крові, що повільно прогресують або не прогресують;
- хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
- легкі невротичні психічні розлади з виходом в одужання;
- запальні захворювання центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- захворювання зовнішнього вуха, середньотяжка двобічна приглухуватість;
- гіпертонічна хвороба першої стадії;
- хвороби з незначними порушеннями функцій зовнішнього дихання;
- захворювання печінки з незначними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
- артрози й інші ураження суглобів із незначними порушеннями функцій та інші.
Хто може служити в тилу
Серед тих, хто буде визнаний придатним для служби в тилу, можуть бути особи з такими станами:
- історією клінічно вилікуваного туберкульозу;
- хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
- захворюваннями, пов'язаними з ВІЛ, із станом імунної субкомпенсації;
- станом після радикального хірургічного втручання з приводу первинної пухлини, такою як рак нижньої губи або рак шкіри;
- доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;
- хворобами крові, які прогресують повільно, з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями та іншими станами;