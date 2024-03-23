"Обмежено придатним" до служби доведеться повторно пройти ВЛК, – Міноборони

В Міноборони пояснили, чи треба буде "обмежено придатним" до служби повторно проходити ВЛК. Там дали ствердну відповідь.

Військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала таке поняття. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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Повторна ВЛК для "обмежено придатних"

Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок,

– зазначила Наталія Калмикова.

Вона додала, що, мовляв, такі зміни полегшать життя десяткам тисяч людей.

"І рідні, і самі військові зверталися і в Міністерство оборони, і в інші органи влади з проханням врегулювати це питання. І ми дуже раді, що Верховна Рада України підтримала ці зміни", – резюмувала заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

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