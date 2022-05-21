Обмін, деокупація та мир: Зеленський назвав порядок денний зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський впевнений, що розмова України та Росії точно буде. Проте невідомо, в якому форматі.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Щоправда, її результати залежатимуть від того, коли ця зустріч відбудеться. Про це президент сказав в інтерв'ю журналістам, яке транслювали під час національного телесарафону, інформує 24 канал.

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