Знову на рідній землі: щемливі кадри з обміну військовополоненими

Україна 24 квітня повернула з російського полону 193 військовополонених. Мережу розчулили кадри перших хвилин після прибуття воїнів додому.

Фото та відео з обміну опублікували президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Кирило Буданов.

У п'ятницю, 24 квітня, відбувся 73-й обмін військовополонених, що став продовженням Великоднього обміну. Україна повернула, зокрема, представників ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби.

Після прибуття в Україну оборонців зустріли обіймами та надали можливість подзвонити рідним та близьким, яких вони не чули довгий час.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулись як солдати та сержанти, так і кілька офіцерів. Найстаршому визволеному захиснику 60 років.

