Знову на рідній землі: щемливі кадри з обміну військовополоненими
- 24 квітня Україна повернула з російського полону 193 військовополонених.
- Після прибуття в Україну оборонців зустріли обіймами та надали можливість зв'язатися з рідними.
Україна 24 квітня повернула з російського полону 193 військовополонених. Мережу розчулили кадри перших хвилин після прибуття воїнів додому.
Фото та відео з обміну опублікували президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Кирило Буданов.
Дивіться також 193 українських воїни повернулися додому
Перші миті після звільнення воїнів
У п'ятницю, 24 квітня, відбувся 73-й обмін військовополонених, що став продовженням Великоднього обміну. Україна повернула, зокрема, представників ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби.
В Україну повернули її оборонців / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Після прибуття в Україну оборонців зустріли обіймами та надали можливість подзвонити рідним та близьким, яких вони не чули довгий час.
Воїн розмовляє з мамою після повернення: дивіться відео
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулись як солдати та сержанти, так і кілька офіцерів. Найстаршому визволеному захиснику 60 років.
Захисників повернули з російської неволі / Фото з телеграму Кирила Буданова
Люди радіють поверненню з неволі: дивіться відео
Попередній обмін полоненими
11 квітня відбувся попередній обмін полоненими між Україною та Росією. Напередодні Великодня додому повернули 175 військових та 7 цивільних.
Більшість з них стали бранцями ще у 2022 році. Тоді ж повернули й 25 українських офіцерів, яких довго відмовлялась віддавати держава-агресор.