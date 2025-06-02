Може відбутися 2 обміни полоненими між Україною та Росією: Зеленський назвав цифри

Під час перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі 2 червня сторони домовилися про обмін полоненими. Загалом додому можуть повернути понад 1000 українців.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

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Обмін полоненими

Україна і Росія під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі домовилися про обмін полоненими.

Про що домовилися. Буде обмін військових. Буде "1000 на 1000", може бути додаткові ще "200 на 200", тому що Україна підняла питання і щодо додаткових військових, політв'язнів і журналістів,

– розповів президент.

Зеленський зазначив, що списками імен сторони планують обмінятися вже цього тижня. Гарант України висловив сподівання, що цього разу Росія завчасно передасть списки.

Також Зеленський зазначив, що росіяни заявили про готовність передати тіла 6 тисяч загиблих захисників. Зі свого боку наша країна погодилася передати тіла 6 тисяч загарбників.

"Але тут потрібно ретельно вивчити питання, я про це сказав Умєрову, тому що, як нам стало відомо, "упізнаних" у росіян із цих 6 тисяч – 15 відсотків, важливо все перевірити. У нас був момент, коли вони передавали нам своїх російських убитих солдатів", – повідомив президент.