Під час нового обміну Україна поверула важкопоранених і тяжкохворих захисників

У вівторок, 10 червня, відбувся новий етап великого обміну полоненими з Росією. Відомо, що всі українські захисники, які повернулися додому, потребують медичної допомоги.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська.

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Що відомо про обмін полоненими з Росією

У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі". У Сухопутних військах розповіли про стан українських захисників.

Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз,

– йдеться у повідомленні.

Захисники України, які повернулися додому, будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію.

Військові підкреслили, що всі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

У проєкті "Хочу жити" розповіли про стан російських військових, які також 10 червня повернулися додому. Там зазначили, що серед обміняних багато військовополонених, які потрапили в полон із тяжкими захворюваннями: ВІЛ/СНІД, астма, діабет, гепатити.

Примітно, що українська сторона вважає такі захворювання важкими та відповідними до критеріїв обміну. Однак у Росії ці проблеми зі здоров'ям не стали перешкодою для відправлення цих людей на таку важку війну,

– наголосили в повідомленні.

Україна створює умови для тяжкохворих росіян відповідно до Женевських конвенцій – такі військові утримуються в лазаретах, отримують необхідну медичну допомогу, перев'язки та, за необхідності, переносять оперативне втручання.

Водночас росіяни регулярно повертають українців, які внаслідок жахливих умов утримання або навмисно були інфіковані туберкульозом чи гепатитами.

Про обмін полоненими також розповів президент України. Він підтвердив, що всі звільнені потребують негайної медичної допомоги. "Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", – зазначив Зеленський.