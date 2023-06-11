Один воїн схуд на 30 кілограмів, ще декілька – важкопоранені: деталі обміну військовополоненими
11 червня Україні вдалось здійснити черговий обмін військовополоненими. З російського полону повернулись 95 військовосужбовців.
Усі звільнені цього разу – чоловіки. Серед них є двоє офіцерів, рядовий та сержантський склад.
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У якому стані воїни
У Координаційному штабі зазначають, що в рамках цього обміну вдалось повернути:
- 51 представника ЗСУ (зокрема 15 тероборонців),
- 29 нацгвардійців,
- 11 прикордонників,
- 4 військових моряків.
Відомо, що з неволі повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Крім того, 7 звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.
Загалом з полону вдалось звільнити захисників Маріуполя та острова Зміїний, ЧАЕС та оборонців Донеччини. Є також захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.
Четверо захисників повернулись з важкими пораненнями, а один боєць має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), також є військові з ускладненням хвороб.
Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців,
– запевняють у штабі.
Черговий обмін військовополоненими / Фото КШППВ
Як проходив обмін
У Координаційному штабі заявляють, що цей обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Україна. Зокрема, вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділу "Ахмат".
Додають, що серед звільнених українців 3 мали статус "пошук особи". Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.
"Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського "повернути всіх". Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець. Слава Україні", – написав керівник ОП Андрій Єрмак.
Власне, за час повномасштабного вторгнення Україні вдалось повернути з російського полону 2 525 українців.