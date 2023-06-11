Один воїн схуд на 30 кілограмів, ще декілька – важкопоранені: деталі обміну військовополоненими

11 червня Україні вдалось здійснити черговий обмін військовополоненими. З російського полону повернулись 95 військовосужбовців.

Усі звільнені цього разу – чоловіки. Серед них є двоє офіцерів, рядовий та сержантський склад.

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У якому стані воїни

У Координаційному штабі зазначають, що в рамках цього обміну вдалось повернути:

51 представника ЗСУ (зокрема 15 тероборонців),

29 нацгвардійців,

11 прикордонників,

4 військових моряків.

Відомо, що з неволі повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Крім того, 7 звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.

Загалом з полону вдалось звільнити захисників Маріуполя та острова Зміїний, ЧАЕС та оборонців Донеччини. Є також захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Четверо захисників повернулись з важкими пораненнями, а один боєць має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), також є військові з ускладненням хвороб.

Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців,

– запевняють у штабі.

Черговий обмін військовополоненими / Фото КШППВ

Як проходив обмін

У Координаційному штабі заявляють, що цей обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Україна. Зокрема, вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділу "Ахмат".

Додають, що серед звільнених українців 3 мали статус "пошук особи". Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

"Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського "повернути всіх". Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець. Слава Україні", – написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Власне, за час повномасштабного вторгнення Україні вдалось повернути з російського полону 2 525 українців.