Серед звільнених – важкопоранені та хворі: емоційні фото і відео з великоднього обміну
- 11 квітня в Україну повернулися 175 військових та 7 цивільних з полону, серед яких є поранені та ті, хто перебував у неволі з 2022 року.
- Серед звільнених – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Київщини, Харківщини, Херсонщини, а також воїни різних військових підрозділів, найстаршому з яких 63 роки, а наймолодшому – 21 рік.
Сьогодні, 11 квітня, відбувся обмін полоненими. В Україну повернулися 175 військових та 7 цивільних. Серед військових – воїни Збройних Сил, нацгвардійці та прикордонники.
Відомо, що серед звільнених є і поранені. 24 Канал показує фото та відео повернення українських захисників, а також їхні зустрічі з родинами і близькими.
Як українські захисники повертаються додому?
Більшість звільнених утримувалися у неволі з 2022 року. Є ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення.
На місці обміну працюють швидкі. Повернуті додому мають тяжкий стан здоровʼя – травми, пригнічений психологічний стан.
Поранені захисники вертаються додому: дивіться відео
Відомо, що повернулась велика кількість оборонців Маріуполя, а також захисники Донеччини, Луганщини, Київщини, Харківщини, Херсонщини. Це воїни НГУ, ДПСУ, ЗСУ, у тому числі ТрО, ДШВ, мотопіхотних і механізованих військ.
Люди вітали своїх рідних вдома: фото 24 Каналу
Найстаршому звільненому військовому — 63 роки, наймолодшому — 21 рік. Кілька звільнених відсвяткує свій день народження цього місяця.
Крім того, близькі полонених вішають на стіну зображення рідних. Згодом тут будуть проходити звільнені, які можуть щось про них знати.
Люди вішають фото рідних полонених: дивіться відео
Сьогоднішній обмін – це результат роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої входять різні державні органи.
Що ще відомо про обмін 11 квітня?
Володимир Зеленський подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Він також зауважив, що повернути всіх із російського полону для нас принципово.
Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є героїчні оборонці Маріуполя.
Крім того, повернулись й 25 офіцерів – їх Росія категорична відмовлялась обмінювати.