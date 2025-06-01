"Хто у нас – донька чи син?": звільнений з полону воїн дізнався, що став татом – щемливе відео
- Україна 12 червня повернула групу захисників з російського полону, один з яких дізнався, що став батьком сина Артура.
- Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео перших хвилин розмови звільненого воїна з дружиною.
12 червня Україна повернула ще групу захисників з російського полону. Один зі звільнених дізнався, що став батьком.
Щемливе відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.
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У воїна народився син Артур
Омбудсман опублікував перші хвилини розмови звільненого захисника із дружиною.
Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно,
– сказав він.
А потім воїн поцікавився: "Хто у нас – донька чи син?"
Після чого й дізнався, що став татом синочка, якого назвали Артуром.
"Життя перемагає", – прокоментував таку подвійну радість Дмитро Лубінець.
Звільнений захисник дізнався, що став татом: дивіться відео
Нагадаємо, що 12 червня під час другого етапу обміну важкопоранених і важкохворих воїнів додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники віком від 22 до 59 років.
Усі вони потребують лікування.