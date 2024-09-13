Зокрема, оборонці Маріуполя: яких саме військових вдалося повернути у межах обміну

Під час обміну 13 вересня в Україну повернули 49 людей. Серед них є захисники Маріуполя та "Азовсталі".

Загалом, серед звільнених 23 солдатів та сержантів і 19 офіцерів. Відомо, яких саме військових вдалося повернути у межах обміну.

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Яких військових повернули з полону

Серед тих, кого повернули, – воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби. Зазначимо, що під час сьогоднішнього обміну додому повернули частину захисників та захисниць "Азовсталі".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що серед звільнених 23 солдатів та сержантів та 19 офіцерів. "Є захисники Маріуполя та "Азовсталі". Наша задача – повернути всіх людей додому", – наголосив він.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вказали, що 8 – представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), 2 з Нацполіції, 4 прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта 7 – цивільні.

"Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках", – додали там.

Зазначимо, що повернути додому вдалося кримськотатарську активістку Леніє Умерова, яку росіяни захопили під час перетину кордону Грузії. Додому повертається також Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі в найважчі часи.

Відомо, що усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.