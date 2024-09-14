Звільнення з полону 49 українців: СБУ показала ексклюзивні кадри
14 вересня 2024, 10:38Читать новость на русском
Джерело:СБУ
У п'ятницю, 13 вересня, Україна провела обмін полоненими. Так, на рідну батьківщину з ворожого полону повернулися 49 українців.
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео вчорашнього звільнення з полону.
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49 українців повернулися на рідну землю
В СБУ зазначили, що це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність,
– наголосили там.
В Службі безпеки України зазначили, що там працюють над тим, аби повернути з полону кожного українця.
Звільнення українців з полону: дивіться відео