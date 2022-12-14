Україна у межах обміну полоненими передала Росії священика УПЦ МП, засудженого за держзраду

У розвідці підтвердили, що у межах обміну полоненими 14 грудня Росії передали священника УПЦ МП. Натомість вдалося повернути громадянина США, викраденого на Херсонщині.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, священник УПЦ МП був засуджений за державну зраду.

Зверніть увагу З російського полону повернули американця, якого затримали ще у червні на Херсонщині

Священник УПЦ МП допоміг у визволенні американця

Андрій Юсов зазначив, що священник Української православної церкви Московського патріархату, якого сьогодні передали Росії, посприяв визволенню з полону американця Суеді Мукерезі, якого ще в червні росіяни викрали на Херсонщині.

Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому,

– заявив Юсов.

Нагадаємо, що Суеді Мукерезі – уродженець Руанди, який через геноцид 1994 року був змушений покинути свою країну та разом з батьками переїхав до США. Мав чимало робочих поїздок до України, після яких вирішив залишитися тут жити – 3 роки тому оселився у Херсоні. Під час окупації він разом з іншими мешканцями міста мітингував проти загарбників.

Саме через це окупанти викрали його та ув'язнили на 10 років. За інформацією Міноборони, Суеді провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, що воювали на боці України. Сам Суеді розповів, що його ще наприкінці жовтня випустили з в'язниці Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.