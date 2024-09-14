Командири кинули 20-літніх і втекли: у ГУР показали, кого з полонених повернули до Росії

Проєкт "Хочу найти" оприлюднив фото та відео тих строковиків, яких 13 – 14 вересня повернули до Росії. Мова про тих солдатів, яких узяли в полон бійці ЗСУ на Курському напрямку.

Строковики пробули в полоні близько місяця. На запитання українських спецслужб, чому їх так швидко поміняли, вони відповіли: напевно, тому, що ми солдати строкової служби, а 30 днів достатньо, щоб ухвалити рішення про обмін. Мовляв, російська влада схаменулася. Але їм нічого було відповісти на те, чому українців не міняють по три роки, особливо "Азов".

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Кого Україна відправила до Росії з полону

147 військовополонених ЗС РФ із Курського напрямку вирушили додому в рамках дводенного обміну. 93 із 147 обміняних родичі розшукали через проєкт "Хочу найти", отримавши підтвердження про перебування у полоні. З багатьма із них рідні навіть встигли поговорити телефоном завдяки консультантам з громадського руху з пошуку та повернення додому військових армії РФ "Наш Вихід",

– мовиться в повідомленні.

Більшість солдатів, які потрапили на обмін, – строковики 488 мотострілецького полку, військова частина 12721 (місто Клинці). Вони провели в полоні близько 32 днів.

Військовополонені росіяни / Фото "Хочу найти"

Ці бійці молоді, їхній середній вік – 25. Більшість молодша за 22 роки, а наймолодшому всього 18.

"Це саме той підрозділ, командування якого відправило строковиків на передову, а саме втекло до Курська і звідти відправляло накази стояти на смерть", – акцентують в "Хочу найти".

Курські військовополонені, яких відправили додому / Фото "Хочу найти"

Звідки родом строковики, яких повернули до Росії 13 – 14 вересня:

Курська область – 15 осіб;

Північна Осетія – 15 осіб;

Республіка Комі – 12 осіб;

Кабардино-Балкарська Республіка – 7 осіб;

Тюменська область – 8 осіб;

Республіка Дагестан – 7 осіб.

Більшість указаних регіонів далекі від Москви, що вкотре підтверджує: за центральну владу воюють регіони. Прізвище наймолодшого військовополоненого теж не російське – його звати Лев Іодікіс.

Важливо! Щоб залишити заявку на пошук зниклого безвісти військовослужбовця російської армії в Україні, скористайтесь телеграм-ботом проєкту "Хочу найти".