Двоє напередодні відзначили день народження: кого повернули з полону та як бійців зустріли вдома

З російської неволі 19 серпня додому повернулися 103 українці. Серед визволених військових – бійці ЗСУ, Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Більшість повернених полонених має поранення й тяжкі захворювання. А напередодні, 18 серпня, двоє з них відзначили день народження. Подробиці про те, кого вдалося повернути з полону Росії, розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Про це висловилися також Володимир Зеленський, Кирило Буданов і Дмитро Лубінець.

Що відомо про звільнених з російського полону українців?

Передусім зазначимо, що 19 серпня відбувся перший етап чергового обміну полоненими.

"Сім'ї вже отримали добру звістку, почули рідний голос у телефоні й скоро зможуть обійняти своїх батьків, синів, чоловіків після важкої розлуки. Щаслива мить, якої так довго чекали", – написав очільник ОП Кирило Буданов.

Як полонених зустрічали вдома: дивіться відео Коордштабу

Серед 103 визволених українців – захисники, які воювали на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що серед звільнених є й ті, які обороняли Маріуполь.

Переважна більшість повернених – це солдатський та сержантський склад – 99% звільнених. Окрім них, вдалося звільнити й декількох офіцерів.

За даними Коордштабу, наймолодший воїн, якого визволили з полону, народився у 2000-му році. Вік найстаршого – 59 років. Окрім того, двоє з оборонців 18 серпня мали день народження – їм виповнилося 34 та 45 років.

Важливо! Загалом від 24 лютого 2022 року в Україну вдалося повернути 9 716 полонених українців.

Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому…Пам'ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому,

– висловився Зеленський.

103 українці повернулися додому: дивіться фото

Усі звільнені зможуть пройти комплексне медичне обстеження, отримати необхідну фізичну та психологічну реабілітацію, а також отримати передбачені законом державні виплати.

Україна також допоможе героям повернутися до повноцінного життя в суспільстві після тривалої ізоляції. Українська влада подякувала США та ОАЕ за сприяння в організації обміну, а також усім структурам і організаціям, які доклали спільних зусиль для звільнення українських громадян.

Раніше Україна повертала додому тіла загиблих воїнів: що відомо?

13 серпня в межах репатріаційних заходів в Україну передали тіла 261 загиблого. Російська сторона заявила, що вони можуть належати українським військовослужбовцям. Перед цим, 16 липня, Україна отримала ще 501 тіло загиблих.

Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проводять необхідні процедури, щоб встановити особу кожного з репатрійованих загиблих.