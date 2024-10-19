Звільнення 95 українців з полону: СБУ показала ексклюзивні кадри
Джерело:СБУ
В Україну з російського полону повернулося ще 95 українців. Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими.
Відповідні кадри пресслужба СБУ поширила в суботу, 19 жовтня у своєму телеграм-каналі.
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Обмін полоненими 19 жовтня
В СБУ зазначили, що звільнення з полону 95 українців – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність,
– ідеться в повідомленні.
Там зазначили, що вони працюють над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця
На опублікованих кадрах зафіксовано підготовку до обміну, повернення українців та їхні перші зустрічі й емоції.
З полону звільнили ще 95 українців: дивіться ексклюзивне відео СБУ