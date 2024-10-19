95 українців уже вдома: кого вдалося повернути з російського полону

Україна 19 жовтня повернула 95 своїх громадян з російського полону. Серед них були як захисники "Азовсталі" і Маріуполя, так і військові інших родів та формувань.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. До цього про повернення наших громадян повідомляв Володимир Зеленський.

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Кого вдалося повернути з російського полону 19 жовтня

У Координаційному штабі розповіли, що серед звільнених з полону цього дня були нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів,

– мовиться у дописі.

У штабі також зазначили, що чимало наших звільнених громадян мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

95 українців повернулися додому з полону / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі наголосили, що це вже 58 обмін полоненими, який вони організували. Там також висловили глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об'єднаним Арабським Еміратам.

До слова, Володимир Зеленський першим повідомив про повернення 95 українців з полону Росії. Президент також показав щемливе відео, як наших громадян зустрічали їхні рідні та близькі.