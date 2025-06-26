Повернення захисників додому: СБУ показала ексклюзивні фото та відео з обміну

Україна та Росія 26 червня провели новий етап обміну полоненими. У мережі з'явилися ексклюзивні кадри повернення наших захисників на батьківщину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Які ексклюзивні кадри обміну показала СБУ

В СБУ наголосили, що обмін полоненими 26 червня – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив глава нашої держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі,

– розповіли у службі.

Як українських військовополонених повертали на батьківщину / Фото СБУ

В СБУ наголосили, що життя кожного українця – найвища цінність. Наразі служба працює над тим, аби виконати доручення президента України та повернути з полону всіх громадян нашої держави.

Ексклюзивні кадри з обміну полоненими 26 червня / Відео СБУ

До слова, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначив, що кожен повернутий захисник в обміні 26 червня проходитиме тривалу реабілітацію. Також важкопоранені та тяжкохворі захисники на каретах швидкої допомоги вже попрямували до медичних закладів на лікування.