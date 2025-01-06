У 2025 році обміни можуть стати систематичними – Лубінець про домовленість з Росією

Дмитро Лубінець зробив заяву щодо майбутніх обмінів полоненими. Мова про обнадійливі новини для українців, але не відомо, чи дотримає свого слова Росія.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лубінця. Під час останнього обміну перед Новим роком додому повернулися 189 українців. За рік Україна змогла повернути 1358 своїх синів і доньок. Росія дуже неохоче віддавала людей.

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Яка домовленість є між Україною та Росією щодо полонених

Дмитро Лубінець акцентував, що це попередня домовленість. Визначено, кого повертатимуть у першу чергу.

Обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова,

– розповів омбудсмен.

Іншим принципом повернення є принцип справедливості: хто довше у полоні – того звільняють раніше. Російська омбудсменка Москалькова навіть підтвердила, що готова сформувати такі списки. Час покаже, чи втілять це в життя росіяни.

Поки що пакунків з речами для полонених передали тільки 15. Імовірно, в січні – на початку лютого буде змога передати полоненим нові пакунки.

У 2024 році вдалось організувати постійний канал комунікації і передачі листівок між родинами і власне військовополоненими.

Дмитро Лубінець закликав не звинувачувати Коордштаб і всіх причетних до обмінів у тому, що ті буцімто сидять і нічого не роблять. Дуже багато роботи залишають за кадром, щоб Росія не маніпулювала та не зривала процес.

А ще доводиться іти на неприємні кроки. Наприклад, тиснути руку Тетяні Москальковій.

Омбудсмен поділився: йому, як людині, яка втратила все у Волновасі, було дуже неприємно це робити. Та це вимушений крок.

"Якщо навіть це потискання руки дає мені можливість хоч одну людину додатково повернути, то це треба зробити. Можливо, це не оцінить все суспільство, але точно оцінить та сім'я, чию дитину чи дорослого ми повернули", – пояснив він.

А ще зізнався, що не всіх звільнених може упізнати, настільки ті змінилися. Проте вони впізнають омбудсмена та радо спілкуються з ним.