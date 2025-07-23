З російського полону додому повернувся останній із захисників острова Зміїний

У середу, 23 липня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими. Серед тих, хто повернувся додому, був захисник острова Зміїний.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про обмін?

Це вже дев'ятий етап обміну, який відбувався згідно з домовленостями у Стамбулі. Додому повернулися поранені та важкохворі захисники.

Під час обміну вдалось повернути останнього із захисників острова Зміїний. Це боєць Державної прикордонної служби України, якого звати Віталій Гиренко.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року російські сили наблизилися до острова Зміїний та через міжнародний канал зв'язку вимагали від українських прикордонників капітулювати. Після погроз агресор відкрив вогонь зі ствольної зброї корабля, а згодом завдав ударів авіацією. Увечері зв'язок із захисниками острова зник, що стало підставою припустити його захоплення. Згодом стало відомо, що українські військові потрапили в полон.

Загалом із російської неволі під час обміну, який відбувся 23 липня, до України повернулись військові підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Варто додати, що, за словами керівника ГУР Кирила Буданова, загалом у межах стамбульських домовленостей звільнено понад тисячу українців, і процес повернення інших триває.