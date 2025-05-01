Лист із відбитками рученят: звільнений з полону Андрій Алмазов ніколи не бачив свого сина

23 травня додому повернулися 270 воїнів, звільнених з полону. Серед них – 35-річний Андрій Алмазов.

Чоловік пробув у полоні 3 роки і 2 місяці. У цей час вдома у нього підростав син, якого він ніколи не бачив, передає 24 Канал.

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"Висилай мені фотографію"

Андрій каже, що опинився у неволі 12 квітня 2022 року. Тоді його дружина була вагітною. У подружжя народився син 23 липня 2022 року.

Воїн каже, що чекає, поки йому видадуть телефон, і він подзвонить дружині і попросить надіслати фото дитини.

Під час розмови із побратимом Алмазов розповів, що отримав від жінки листа з відбитками дитячих рук, який його дуже підтримав.

Військовий каже, що тиждень тому відчув, що скоро його обміняють. Каже, що коли перебуваєш у чотирьох стінах, і все постійно одне й те саме, легко вловлювати навіть найменші зміни. На думку про обмін його підштовхнуло й те, що військовополонених сфотографували у чистій формі зека.

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Нагадаємо, що з полону повернувся Антон з Павлограду, на якого 37 місяців чекала кохана дівчина.