Росія забрала колаборантів під час обміну: відомі прізвища щонайменше 30 із 70

23 травня під час обміну полоненими до України повернулося 120 цивільних громадян, які утримувалися у неволі окупантів. Натомість до Росії виїхало 70 колаборантів.

Серед тих, кого передали Росії, були соратник Медведчука Олександр Тарнашинський та колишній працівник СБУ Віталій Васильєв, передає 24 Канал.

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Кого зі зрадників України відправили до Росії

Переважна частина, переданих країні-агресору колаборантів, були засуджені за статтею по державну зраду та поширення інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Дехто з них чекав на обмін – рік, а хтось – кілька місяців.

Дмитро Купріянов з Вінниччини за гроші виконував замовлення російських спецслужб. Надавав координати об'єктів критичної та цивільної інфраструктури у місті Вінниця, зокрема військових частин. Чекав на обмін місяць.

Іван Мартищук з Івано-Франківщини поширював дописи у Facebook, у яких випрадовував російську агресію та глорифікував окупантів. Чекав на обмін понад 9 місяців.

Максим Боковенко з Дніпропетровщини, будучи колишнім співробітником правоохоронних органів України, допомагав Росії в проведенні підривної діяльності проти України. Чекав на обмін понад 11 місяців.

Андрій Казьмін з Дніпропетровщини в період часу з 15 квітня по 23 травня 2023 року, будучи військовослужбовцем ЗСУ, за допомогою застосунку "Телеграм" у власному мобільному телефоні поширював інформацію особі, яка має подвійне громадянство України та Росії, у антиукраїнських телеграм-каналах про переміщення територією України зброї, озброєння та бойових припасів, а також про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ на 239-му загальновійськовому полігоні ОК "Схід"ЗСУ, де проходив військову службу. Чекав обмін понад 11 місяців.

Геннадій Параскевич із Запорізької області передавав окупантам інформацію про кількість військовослужбовців ЗСУ у лікарнях міста Запоріжжя, маючи доступ до службових кабінетів, бо працював лікарем-методистом у військовій частині. Чекав обмін понад 11 місяців.

Олександр Оскома з Дніпрпетровщини у період часу з березня 2022 року по по січень 2023 року передавав окупантам інформацію щодо наслідків ракетних ударів по місту Дніпро, про місця дислокації та пересування підрозділів та військової техніки ЗСУ, про місця знаходження об'єктів критичної інфраструктури. Чекав на обмін понад рік.

Олександр Скобляк із Донеччини з 2016 року по 2021 рік служив у лавах "ДНР". Очікував на обмін понад 11 місяців.

Віктор Кирилов з Херсонщини погодився на пропозицію окупантів зайняти посаду в незаконному правоохоронному органі, так званому "главное управление министерства внутриних дел херсонськой области". Очікував обмін понад 11 місяців.

Оксана Новікова з Донеччини допомагала незаконним збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, у ведені бойових дій проти Збройних Сил України. Чекала на обмін понад 7 місяців.

Ольга Грюкова з Донеччни умисно заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці України, надаючи Генштабу Росії допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Чекала обмін понад 10 місяців.

Поширювали інформацію про рух, розташування та переміщення підрозділів ЗСУ:

Венжега Вікторія Володимирівна – Харківщина;

Юрчонок Ольга Петрівна – Донеччина;

Шалобанова Марія Вікторіна – Донеччина;

Василенко Наталія Миколаївна – Донеччина;

Мандрикін Руслан Віталійович – Дніпропетровщина;

Липовий Вадим Вікторович – Дніпропетровщина;

Карпук Сергій Леонідович – Дніпропетровщина;

Петриков Роман Анатолійович – Дніпропетровщина;

Чернишов Сергій Віталійович – Дніпропетровщина;

Могутнов Сергій Вікторович – Дніпропетровщина;

Гапонова Олена Володимирівна – Донеччина;

Парасіч Михайло Васильович – Дніпропетровщина;

Мирошник Сергій Леонідович – Дніпропетровщина;

Корнієнко Даніїл Георгійович – Дніпропетровщина;



Виправдовували російську агресію та возвеличували окупантів: