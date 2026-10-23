У ГУР розповіли про важкий стан деяких звільнених з полону захисників

Україна 23 жовтня повернула з російського полону 270 громадян, серед яких 261 військовий та дев'ять цивільних. Частина звільнених захисників має важкі поранення та тяжкі діагнози.

Про стан здоров'я звільнених громадян розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі виданню "Новини.LIVE".

Що відомо про важкопоранених захисників?

За його словами, переговорам передувала тривала пауза, а сам обмін виявився надзвичайно складним. Усім евакуйованим бійцям і цивільним одразу на місці надають медичну і психологічну допомогу.

Представник відомства наголосив, що частина повернутих захисників потребує невідкладного та серйозного лікування. На місце прибула ціла черга карет швидкої допомоги.

Є важкохворі, важкопоранені. Серед важкохворих є, зокрема, люди з діагнозом туберкульоз. Є звільнені захисники з ампутаціями,

– зазначив Юсов.

Більшість визволених перебували у ворожому полоні ще з 2022 року. Понад 220 осіб – це оборонці Маріуполя з різних родів військ, зокрема Сухопутних військ, Національної гвардії та ТрО.

Також серед звільнених опинилися п'ятеро українців, які пережили теракт в Оленівці. Окремо речник ГУР відзначив повернення 36 офіцерів (зазначимо, що очільник ОП Кирило Буданов казав про 38), назвавши це одним із найскладніших напрямків у переговорному процесі. Юсов наголосив, що Координаційний штаб уже готується до наступних перемовин та обмінів.

Нагадаємо, що омбудсман Дмитро Лубінець назвав цей обмін історичним, бо під час нього вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових. Додому повернулись 86 осіб, яким оголосили незаконні вироки окупанти, та одного оборонця щодо якого країна-агресорка здійснювала кримінальне переслідування.