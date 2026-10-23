Історичний обмін: Україні вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових

Україна 23 жовтня реалізувала третій етап великого обміну та повернула з полону 270 захисників. Серед звільнених — п'ятеро воїнів, яких вважали загиблими під час теракту в Оленівці.

Про це у телеграм-каналі повідомив Дмитро Лубінець.

Що відомо про стан повернутих захисників та деталі звільнення?

Під час обміну вдалося звільнити 86 засуджених українських військових, а також одного оборонця, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

Додому повернулися військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема Сил територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Уперше за тривалий час вдалося звільнити значну кількість бійців "Азову". Серед повернутих також є один військовослужбовець "Айдару".

Двоє захисників перебували в російському полоні з 2018 та 2020 років. Таким чином, вони провели в неволі вісім і шість років відповідно.

Крім того, Україна повернула тяжкохворих і тяжкопоранених військових, зокрема тих, хто перебуває у критичному стані. Лубінець зазначив, що неодноразово звертався до російської сторони щодо звільнення деяких із них.

Як повертали українських полонених: дивіться відео

Наймолодшому звільненому захиснику 24 роки, а найстаршому – 63. Один із повернутих військових уже 24 жовтня відзначить своє 60-річчя на рідній землі.

Усі звільнені оборонці раніше були підтверджені як військовополонені через Міжнародний комітет Червоного Хреста або інші джерела.

Повернення українців стало результатом кількамісячних переговорів робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої входить і Офіс омбудсмана.

Загалом цей обмін показує, що наші пріоритети незмінні: повертаємо додому тих, хто в полоні найдовше, тяжкохворих, тяжкопоранених. Також на порядку денному категорії цивільних і тих, хто в неволі ще з 2014 року,

— наголосив Дмитро Лубінець.

Омбудсман запевнив, що робота над поверненням українців із російської неволі не припинятиметься, бо це частина справедливого миру, якого прагне Україна.

Нагадаємо, раніше у Координаційному штабі повідомили, що Україна бере в полон більше російських військових, ніж Росія – українських. За перші вісім місяців 2026 року різниця становила 858 осіб на користь України, що розширює можливості для повернення наших захисників додому.