Не лише військові: з російського полону повернулися цивільні та незаконно засуджені

У четвер, 5 лютого, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 157 наших громадян.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Кого вдалося повернути з полону?

В рамках обміну з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

За словами Дмитра Лубінця, серед звільнених є 7 цивільних та ті, кого росіяни незаконно засудили.

Ще одна важлива особливість цього обміну в тому, що в Україну повертаються 18 оборонців, яких росіяни засудили на довготривалі терміни ув'язнення,

– написав омбудсмен.

Лубінець додав, що цей обмін став результатом тривалої, складної й наполегливої роботи переговорних груп між Україною та Росією, яку здійснюють українські державні органи у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Україна та Росія провели обмін полоненими: дивіться відео

Що відомо про обмін 5 лютого?