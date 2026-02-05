Не лише військові: з російського полону повернулися цивільні та незаконно засуджені
- Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті якого повернулися 157 українських громадян, включаючи військовослужбовців та 7 цивільних.
- Серед звільнених є 18 оборонців, яких було незаконно засуджено на довготривалі терміни ув'язнення.
У четвер, 5 лютого, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 157 наших громадян.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Кого вдалося повернути з полону?
В рамках обміну з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.
Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.
За словами Дмитра Лубінця, серед звільнених є 7 цивільних та ті, кого росіяни незаконно засудили.
Ще одна важлива особливість цього обміну в тому, що в Україну повертаються 18 оборонців, яких росіяни засудили на довготривалі терміни ув'язнення,
– написав омбудсмен.
Лубінець додав, що цей обмін став результатом тривалої, складної й наполегливої роботи переговорних груп між Україною та Росією, яку здійснюють українські державні органи у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Що відомо про обмін 5 лютого?
Переважна більшість звільнених з російського полону – це рядовий склад. Також додому повернулися 16 офіцерів.
Найстаршому звільненому воїну – 63 роки, наймолодшим – 23 роки. За словами Дмитра Лубінця, йдеться про різні покоління та різні долі, але єдині цінності.
Звільнені з полону мають складний психологічний стан, але вони всі неймовірно щасливі бути вдома. У деяких українців також фіксується критично мала вага тіла.